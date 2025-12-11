Где уланбаторцы чаще всего делают покупки?

Впервые в Монголии получен высокоточный анализ реального пешеходного потока в крупных торговых и сервисных центрах. Данное исследование проводилось с использованием международной стандартизированной платформы геолокационной аналитики Geo PRO компании Mobicom Corporation и основывалось на подсчетах пешеходов, проведенных профессиональной исследовательской группой GMR. Geo PRO — это технология, изначально разработанная в Японии для расчета городского планирования, загруженности дорог и доступности общественных услуг, а сегодня она широко используется во многих азиатских странах для измерения потока пешеходов и доступности услуг с использованием данных в режиме реального времени.

Согласно результатам исследования, тремя крупнейшими торговыми центрами Монголии с наибольшей посещаемостью являются Shangri-La Mall, Улсын их дэлгүүр (Государственный универмаг) и E-Mart, которые имеют многолетний опыт работы, расположены недалеко от центра города и имеют стабильный поток клиентов. Go.to Market, работающий всего полтора года, занял четвертое место.

🚀 Почему рынок Go.to так быстро растет?

Расположенный в одном из самых густонаселенных районов Сухбаатарского района, рынок Go.to работает по концепции «Центр образа жизни и сообщества». В настоящее время он обслуживает 14 000 домохозяйств, и ожидается, что к 2028 году их число достигнет 25 000. Это демографическое преимущество быстро отразилось на посещаемости: всего за 1.5 года среднее число посетителей в день достигло 8400 человек, а в ближайшее время прогнозируется рост до 13 000.

Если рынок Go.to сохранит свою динамику роста, одновременно расширяя спектр услуг и доступность, данные указывают на то, что в следующем году он может войти в тройку самых загруженных торговых центров Монголии.

Кстати, согласны ли вы с этим анализом? Где вы чаще всего совершаете покупки?

Данное исследование представляет собой первое основанное на данных, отображающее пешеходный поток в режиме реального времени в Монголии, что позволяет получить реалистичную картину:

● Реального поведения потребителей,

● Влияния стратегии размещения,

● Успеха новых концепций,

● Потенциала роста.

Ценность этого исследования заключается в том, что оно впервые в Монголии позволило составить карту крупномасштабного пешеходного потока на основе реальных данных. Результаты ясно показывают, что, хотя потребители продолжают посещать торговые центры с многолетним опытом и репутацией, за короткий период времени появляются новые концептуальные торговые центры, демонстрирующие сильный рост.

Сравнение посещаемости центров, включенных в исследование, несомненно, станет важным «сигналом» для поставщиков услуг, который поможет им понять реальный спрос на услуги, повысить конкурентоспособность, улучшить свою деятельность и выделиться на фоне конкурентов.

Татар С.Майдар

