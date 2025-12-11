Письма Галдан Бошогту-хана русскому царю, хранившиеся в Польше, введены в научный оборот

Состоялась пятая Международная конференция по монголоведению «Монголия и монголы: прошлое и настоящее», организуемая раз в два года Факультетом азиатских и африканских исследований Варшавского университета (Польша).

Конференция организована совместно кафедрой азиатских и африканских культур Варшавского университета, посольством Монголии в Польше и Национальным университетом Монголии. В ней принимают участие около 70 учёных-монголистов из более чем 10 стран, включая Францию, Австрию, Венгрию, Германию, Великобританию, Монголию, Китай, Чехию, Брюссель и Эстонию.

С основным докладом на конференции по монголоведению выступил академик Чулуун Сампилдондов, директор Национального музея «Чингисхан».

Академик Чулуун представил редкие письма XVII века, написанные на тодо-бичиг, хранящиеся в архивах Академии наук и Академии наук в Кракове (Польша), в том числе ранее не публиковавшиеся письма, написанные Галдан Бошогту-ханом русскому царю, а также представил свое первое сравнительное исследование с российскими архивными документами.

Научный сотрудник музея Уранбаяр Ганболд выступила с докладом о достоинстве и благородном существовании монгольских цариц во времена Монгольской империи.

