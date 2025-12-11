экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Церемония зажжения новогодней елки на главной площади началась вчера в 19:00

CentralAsia (MNG) -  Церемония зажжения новогодней елки на главной площади началась вчера в 19:00

Согласно сообщению канцелярии губернатора столицы Улан-Батора, церемония зажжения новогодней елки на главной площади города состоялась вчера в 19:00.

Новогодняя елка высотой 22 метра и диаметром 12 метров состоит примерно из 800 искусственных ветвей и украшена 2000 светодиодными гирляндами и декоративными украшениями.

Елка была полностью украшена к Новому году и используется с 2017 года.

