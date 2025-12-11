Монголия отправит более 100 спортсменов на Азиатские пляжные игры

CentralAsia (MNG) - Шестые Азиатские пляжные игры откроются 22 апреля 2026 года в Санье, Китайская Народная Республика.

Возвращающиеся после десятилетнего перерыва, восьмидневные Игры будут включать соревнования по 14 видам спорта. В общей сложности для участия зарегистрировались более 3700 спортсменов из 45 стран Азии. Монголия подала заявку на участие более чем 100 спортсменов, которые будут соревноваться в девяти видах спорта, включая джиу-джитсу, кураш, баскетбол 3х3 и пляжную борьбу.

Предыдущие Азиатские пляжные игры состоялись десять лет назад в Дананге, Социалистическая Республика Вьетнам. Монголия выставила 39 спортсменов в восьми видах спорта и завоевала семь золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей, заняв пятое место в общем зачете.

Азиатские пляжные игры были организованы Олимпийским советом Азии в 2007 году для популяризации прибрежных и пляжных видов спорта, а первые игры состоялись на Бали, в Республике Индонезия, в 2008 году. Благодаря формату, удобному для проведения на открытом воздухе, использованию временных площадок и относительно низким затратам на организацию, Игры быстро расширились и стали привлекательными для принимающих стран, а также послужили двигателем развития прибрежного туризма. Монголия впервые приняла участие в первых Играх с 15 спортсменами в трех видах спорта, завоевав одну медаль — золото в пляжной борьбе (Энх-Амгалан Төмөрхуу).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения