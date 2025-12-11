Премьер-министр Монголии поручил чиновникам активизировать борьбу с коррупцией

CentralAsia (MNG) - 9 декабря 2025 года в Государственном дворце состоялось заседание рабочей группы, которой поручено ускорить реализацию Национальной антикоррупционной программы Монголии.

В соответствии с распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа для активизации реализации Национальной антикоррупционной программы, укрепления системы правосудия, существенного сокращения коррупции и злоупотреблений служебным положением, улучшения правовой среды для предотвращения коррупции и конфликтов интересов, выявления факторов, обуславливающих неуклонное снижение показателей и рейтинга Монголии в Индексе восприятия коррупции Transparency International в последние годы, реализации рекомендаций организации, устранения бюрократических препятствий, защиты прав инвесторов, улучшения делового климата и восстановления нарушенных прав.

Премьер-министр также издал отдельную директиву о мерах по укреплению правосудия в обществе и борьбе с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. В директиве подчеркивается необходимость усиления приверженности делу, лидерства и прозрачности в борьбе с коррупцией на всех уровнях, а также обязывается членов Кабинета министров, секретарей министерств, руководителей правительственных учреждений, аймаков, губернаторов столиц, районов и сомонов, а также всех государственных служащих соблюдать принципы честности и избегать коррупции и конфликтов интересов.

Подчеркнув, что секретари министерств должны возглавлять усилия по борьбе с коррупцией, премьер-министр поручил чиновникам уделять первостепенное внимание общественным интересам. Он также объявил, что 2026 год будет объявлен «Годом укрепления дисциплины и подотчетности в государственной службе».

Рабочую группу возглавляет первый заместитель руководителя Секретариата Кабинета министров Мөнх-Эрдэнэ Дэмбэрэлцэрэн, в ее состав входят государственные секретари всех министерств. В ходе заседания члены группы рассмотрели прогресс в реализации планов по борьбе с коррупцией, устранению коренных причин коррупции и злоупотребления служебным положением, а также предотвращению конфликтов интересов.

В связи с Международным днем ​​борьбы с коррупцией, на встрече также присутствовали представители Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), которые обменялись мнениями по вопросам реализации Национальной антикоррупционной программы, утвержденной парламентом.

