Украинские морские дроны атаковали танкер в Черном море
- Азия и мир, происшествия
- 8:53, 11 декабря 2025
- Просмотров: 1197 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В среду 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий российскому «теневому флоту». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала «Новороссийск» с выключенным транспондером.
Издание публикует видео удара по танкеру.
Российские власти и военные сообщения об атаке на танкер Dashan не комментировали.
