Украинские морские дроны атаковали танкер в Черном море

CentralAsia (CA) -  В среду 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий российскому «теневому флоту». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала «Новороссийск» с выключенным транспондером.

Издание публикует видео удара по танкеру.

Российские власти и военные сообщения об атаке на танкер Dashan не комментировали.

