Украина передала США свой ответ на мирный план Трампа, - СМИ

CentralAsia (CA) - Власти Украины передали администрации президента США свой ответ на последний проект мирного плана США по прекращению российско-украинского конфликта, сообщает Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

Источник «РБК-Украина» сообщил, что Киев передал Вашингтону «обновленный мирный план».

По данным Axios, Украина дала администрации Трампа подробный ответ на предложения США после того, как провела консультации со своими европейскими союзниками. Главный переговорщик Украины Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, советнику и зятю президента США Дональда Трампа.

По словам украинского чиновника, ответ содержит комментарии и предлагаемые поправки, «чтобы сделать все это выполнимым». Он отметил, что ответ Украины содержит новые идеи о том, как решить вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС, захваченной Россией.

Высокопоставленные военные чиновники из США и Украины, как ожидается, встретятся онлайн 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных деталей мирного плана США.