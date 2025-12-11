На подлете к Москве за ночь сбили более 30 дронов, - мэр Собянин

CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили за ночь более 30 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Первый уничтоженный за ночь беспилотник сбили незадолго до полуночи;

В период с 0:13 мск до 0:43 мск — еще три;

С 01:07 мск до 01:54 мск стало известно о пяти сбитых дронах;

О десятом сбитом дроне Собянин сообщил в 02:05 мск.

В последний час дроны уничтожали целыми группами — сначала шесть беспилотников, в 02:33 мск — еще пять, через 11 минут — еще семь, последние три сбили в 02:57 и 03:10 мск;

Общее число сбитых дронов достигло 31.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, в период с 08:02 мск 10 декабря по 00:13 мск 11 декабря, мэр сообщил об отражении атаки пяти дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

В 23:51 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов для столичного аэропорта Шереметьево. Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позднее, в 00:59 мск, рейсы приостановили два других аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово.