Прорывы в квантовой физике, иммунологии, химии и борьбу за демократию. Фамилии лауреатов Нобелевских премий 2025 года

CentralAsia (CA) - Нобелевский комитет объявил лауреатов премий 2025 года, отметив учёных и общественных деятелей, чьи достижения оказали значимое влияние на развитие науки, общества и глобальной политики.

Нобелевская премия по физике

Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис.

Учёные удостоены награды «за наблюдение туннелирования и квантования энергии в макроскопической электрической цепи».

Их совместная работа стала ключевой в развитии квантовых технологий: они первыми экспериментально доказали, что квантовые эффекты могут проявляться в макроскопических системах, что открыло путь к созданию сверхпроводниковых кубитов — основы современных квантовых компьютеров.

Нобелевская премия по химии

Награда присуждена Омару М. Ягхи, Сусуму Китагаве и Ричарду Робсону за разработку и внедрение металло-органических каркасов (MOFs).

MOF-материалы отличаются уникально высокой пористостью и способны эффективно улавливать и хранить газы, фильтровать воду, а также применяться в катализе и экологически чистой энергетике. Их открытия стали фундаментом нового направления в химии — ретикулярной химии, позволяющей «конструировать» материалы с заранее заданными свойствами.

Нобелевская премия по физиологии или медицине

Лауреатами стали Мэри Е. Бранков, Фред Рэмсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунной толерантности.

Учёные изучили механизм, благодаря которому иммунная система учится не атаковать собственные клетки организма. Их работы привели к выявлению ключевых регуляторных T-клеток, что дало толчок в разработке новых методов лечения аутоиммунных заболеваний, рака и для улучшения результатов трансплантации.

Нобелевская премия по литературе

В 2025 году премии удостоен венгерский писатель Ласло Краснахоркай, которого комитет отметил за «глубокое, мрачное и провидческое художественное творчество».

Его произведения известны сложным синтаксисом, философской глубиной и исследованием человеческого одиночества. Краснахоркая называют одним из главных европейских модернистов конца XX — начала XXI века.

Нобелевская премия мира

Премия присуждена венесуэльской правозащитнице и оппозиционному политику Марии Корине Мачадо.

Комитет отметил её многолетнюю мирную борьбу за демократические права, политические реформы и прекращение авторитарных практик в Венесуэле. Нобелевский комитет подчеркнул её вклад в продвижение ненасильственного сопротивления и защиту гражданских свобод в условиях тяжёлого политического кризиса.

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля

Лауреатами стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт — авторы теории инновационного роста и «творческого разрушения».

Учёные объяснили, как технологические инновации повышают уровень жизни в долгосрочной перспективе, стимулируют конкуренцию и формируют новую экономическую структуру. Их исследования легли в основу современных моделей экономического развития и промышленной политики.

Награждение состоялось 10 декабря в концертном зале Стокгольма.