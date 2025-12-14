CNN: археологи нашли самый древний в мире костер

CentralAsia (CA) - В английском Барнхеме (графство Саффолк) были обнаружены свидетельства самого древнего костра, сообщает CNN.

Археологи нашли обожженную землю, из которой был сложен очаг, а также расколотые от жара кремневые топоры и два фрагмента пирита – камня, который применялся для получения искр при разжигании трута. По данным CNN, это свидетельствует о том, что «древние люди, скорее всего неандертальцы, умели разводить и поддерживать огонь».

По словам куратора коллекций палеолита в Британском музее Ника Эштона, «это место возрастом 400 000 лет, где были найдены самые ранние свидетельства разведения огня не только в Британии или Европе, но и во всем мире».

