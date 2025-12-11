Спикер парламента Венгрии принял Генсека ТЮРКПА

CentralAsia (CA) - Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 10 декабря принял делегацию ТЮРКПА во главе с генеральным секретарём, послом Рамилем Хасаном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее укрепление межпарламентских связей.

Кёвер поприветствовал делегацию и поздравил Хасана с избранием на должность генсека ТЮРКПА. Он подчеркнул, что рад впервые принять руководителя организации в парламенте Венгрии, и отметил неизменную поддержку Будапештом сотрудничества с тюркскими государствами.

Хасан передал приветствия от председателей парламентов стран–членов ТЮРКПА, подчеркнул историческую общность мадьярского и тюркского народов и выразил благодарность Венгрии за её активную роль с момента получения статуса наблюдателя в 2014 году. Особое внимание он уделил значению Будапештского саммита ОТГ.

На встрече были обсуждены планы на 2026 год, итоги недавнего координационного заседания и возможности усиления взаимодействия между ТЮРКПА и европейскими институтами. Генсек также рассказал о предстоящих инициативах, включая проведение первой неформальной встречи спикеров парламентов ТЮРКПА в апреле 2026 года и подготовку к 15-й пленарной сессии организации в Кыргызстане.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием отношений и обсудили новые форматы сотрудничества, в том числе в русле концепции «ОТГ+» и расширения контактов между парламентскими комитетами.

Ласло Кёвер пригласил Рамиля Хасана принять участие в Курелтае — Большом собрании гуннских и тюркских народов, которое пройдёт в Венгрии в 2026 году. Завершая встречу, Хасан передал наилучшие пожелания в связи с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.

В рамках визита делегации провели экскурсию по зданию венгерского парламента — одному из самых известных архитектурных символов страны.

