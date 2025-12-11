экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спикер парламента Венгрии принял Генсека ТЮРКПА

CentralAsia (CA) -  Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 10 декабря принял делегацию ТЮРКПА во главе с генеральным секретарём, послом Рамилем Хасаном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее укрепление межпарламентских связей.

Кёвер поприветствовал делегацию и поздравил Хасана с избранием на должность генсека ТЮРКПА. Он подчеркнул, что рад впервые принять руководителя организации в парламенте Венгрии, и отметил неизменную поддержку Будапештом сотрудничества с тюркскими государствами.

Хасан передал приветствия от председателей парламентов стран–членов ТЮРКПА, подчеркнул историческую общность мадьярского и тюркского народов и выразил благодарность Венгрии за её активную роль с момента получения статуса наблюдателя в 2014 году. Особое внимание он уделил значению Будапештского саммита ОТГ.

На встрече были обсуждены планы на 2026 год, итоги недавнего координационного заседания и возможности усиления взаимодействия между ТЮРКПА и европейскими институтами. Генсек также рассказал о предстоящих инициативах, включая проведение первой неформальной встречи спикеров парламентов ТЮРКПА в апреле 2026 года и подготовку к 15-й пленарной сессии организации в Кыргызстане.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием отношений и обсудили новые форматы сотрудничества, в том числе в русле концепции «ОТГ+» и расширения контактов между парламентскими комитетами.

Ласло Кёвер пригласил Рамиля Хасана принять участие в Курелтае — Большом собрании гуннских и тюркских народов, которое пройдёт в Венгрии в 2026 году. Завершая встречу, Хасан передал наилучшие пожелания в связи с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.

В рамках визита делегации провели экскурсию по зданию венгерского парламента — одному из самых известных архитектурных символов страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com