Казахстан потерял 480 тыс. тонн нефти из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум, – Минэнерго

CentralAsia (KZ) - Из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум и их последствий Казахстан потерял добычу нефти на 480 тыс. тонн, сообщил журналистам в четверг в кулуарах Акорды министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает Власть.kz.

«Безусловно (атаки на КТК повлияли на добычу). На сегодняшний день потери составляют 480 тыс. тонн», - сказал Аккенженов.

При этом, заверил он, планы по добыче нефти по итогам года будут выполнены.

Что касается ремонта выносных причальных устройств, то, по его словам, до 15 декабря планируется ввести в работу ВПУ-3, которых находится на ремонте. На поврежденном в результате атак дронов ВПУ проводятся работы по восстановлению плавучести и только потом будет принято решение, подлежит он восстановлению или нет.

«Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной – это очень большая». - признал глава Минэнерго.

Вместе с тем он вновь подчеркнул, что Казахстан не будет отказываться от КТК, так как этому маршруту «нет альтернативы». Аккенженов напомнил, что в этом году через нефтепровод планировалось прокачать рекордные 72 млн тонн нефти, однако сейчас план снижен до 68 млн тонн.

Напомним, ранее КТК был вынужден сократить экспорт, поскольку в результате атаки повреждена ключевая часть его погрузочной инфраструктуры. Сейчас используется только один из трех ВПУ – ВПУ-1, поскольку ВПУ-2 был серьезно поврежден, а ВПУ-3 проходит плановое техническое обслуживание.

