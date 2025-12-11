Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11−12 декабря посетит Туркменистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

По приглашению председателя Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова он примет участие в Международном форуме, посвящённом 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Глава Узбекистана выступит на пленарном заседании форума на тему «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

В Ашхабад также прибудут главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.