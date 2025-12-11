Китай потребовал от Афганистана расследовать гибель своих граждан в Таджикистане

Фу Кунг

CentralAsia (TJ) - Представитель Китая в ООН Фу Кунг призвал правительство Афганистана провести «серьёзное расследование» по факту гибели китайских граждан в Таджикистане в результате нападений, совершенных с афганской территории.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане, которое состоялось 10 декабря в Нью-Йорке, он осудил убийство граждан Китая, совершенное во время атак с территории Афганистана. Дипломат призвал как «Талибан», так и Таджикистан усилить контроль над границами. Видео выступления Фу Кунга опубликовало в соцсети Х агентство Afghanistan International.

Китайский представитель в ООН также заявил, что Пекин готов сотрудничать со странами региона для укрепления механизмов координации и обеспечения стабильности.

По данным властей Таджикистана, в результате двух нападений на приграничные районы страны, совершённых 26 и 30 ноября с афганской территории, были убиты 5 китайских рабочих, еще 5 получили ранения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 декабря провел рабочее совещание с руководителями силовых и правоохранительных структур страны, на котором «решительно осудил незаконные и провокационные действия граждан Афганистана» на границе с Таджикистаном и поручил ответственным лицам принять эффективные меры для укрепления охраны границы и недопущения повторения подобных инцидентов.

