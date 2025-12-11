МИД Казахстана заявил о достижении понимания с Киевом по ударам по КТК

CentralAsia (KZ) - Астана и Киев достигли понимания по вопросу ударов на инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев.

«С украинской стороны есть понимание. Ситуация должна быть стабильна», – сказал он.

ВМС Украины атаковали инфраструктуру КТК в акватории российского порта Новороссийск в конце ноября. В МИД Казахстана заявляли, что ждут от Киева мер по недопущению подобных инцидентов в будущем. В МИД Украины подтвердили атаку, заявив, что она была направлена не против Казахстана, а против военно-промышленного потенциала России.

КТК был основан в 1992 г. Основные акционеры консорциума – российская «Транснефть» (24%), «Казмунайгаз» (19%), Chevron (15%) и Lukarco (12,5%, «дочка» «Лукойла»). Западные страны не вводили санкций против КТК.

«Ведомости» писали, что Казахстан не может полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков при этом указал, что переход на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, поскольку пока не известны сроки восстановительных работ КТК.

