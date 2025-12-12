Управление ООН по наркотикам и преступности откроет филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) -

10 декабря премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял постоянного координатора ООН Яапа Ван Хеердена.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам ускорения реализации Целей устойчивого развития и подготовки к организации 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в августе 2026 года.

Премьер-министр Занданшатар отметил, что правительство Монголии придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, и объявил о начале работы над проектом резолюции «О повышении прозрачности финансирования кандидатов на выборах, политических партий и избирательных кампаний» в рамках осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также о работе по созданию филиала Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Монголии.

Постоянный координатор ООН Яап Ван Хеерден подчеркнул свою готовность оказать всестороннюю поддержку Монголии в решении насущных социально-экономических проблем и успешной организации вышеупомянутой 17-й конференции, а также выразил свою приверженность сокращению социального неравенства, созданию рабочих мест и поддержке энергетического и цифрового перехода.

Управление ООН по наркотикам и преступности или УНП ООН является глобальным лидером в борьбе против незаконных наркотиков и международной преступности. Управление было основано в 1997 году в результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности. УНП ООН действует по всему миру через сеть региональных отделений. Бюджет УНП ООН на 90% состоит из добровольных взносов правительств стран-участниц. Организация предоставляет поддержку государствам-членам в борьбе против незаконных наркотиков, преступности и терроризма. В Декларации тысячелетия ООН, государства-члены обязались усилить борьбу с транснациональной преступностью по всем направлениям и противостоять мировым проблемам наркотиков, а также согласовали принимать совместное участие в борьбе с международным терроризмом.

Три основных компонента рабочей программы УНП ООН:

Региональные проекты технической поддержки для усиления возможностей государств противостоять нелегальным наркотикам, преступности и терроризму.

Проведение исследований и аналитической работы для улучшения понимания проблем наркомании и преступности и расширения базы знаний для принятия оперативных решений и формирования политики

Нормативная работа по содействию государствам-членам в ратификации и применении соответствующих международных договоров, развитии внутреннего законодательства по наркотикам, преступности и терроризму и обеспечение основного обслуживания сторонам в рамках соглашений.

УНП ООН старается максимально интегрировать и продвигать гендерное равенство, особенно в проектах по альтернативному развитию и торговле людьми.

УНП ООН содействует в следующих направлениях:

Организованная преступность и незаконная торговля. УНП ООН помогает правительствам реагировать на нестабильность и угрозы безопасности из-за таких преступлений, как торговля людьми, контрабанда наркотиков, оружия, природных ресурсов и поддельных товаров. Также Управление борется с новыми видами преступлений, таких как киберпреступления, контрабанда культурных памятников и экологические преступления.

Коррупция. Коррупция является главным препятствием для экономического и социального развития, поэтому УНП ООН сотрудничает с общественными и частными организациями и гражданским обществом, чтобы ослабить влияние коррумпированных лиц на правительство, национальные границы и торговые каналы. За последние годы, Управление умножило свои усилия в помощи государствам восстановить активы, украденные коррупционерами.

Предотвращение преступлений и реформа уголовной юстиции. УНП ООН поощряет использование тренировочных руководств, применение правил поведения, стандартов и норм, чтобы гарантировать, что обвиняемый, виновный и жертва преступления могут рассчитывать на справедливость уголовной юстиции, которая основывается на принципах прав человека. Верховенство права также должно придавать гражданам уверенность в эффективности судов и гуманности тюрем.

Предотвращение злоупотребления наркотиками и здоровье. Путем образовательных кампаний и основываясь на научных фактах, УНП ООН пытается убеждать молодежь не принимать наркотики, наркозависимых лиц искать способы лечения, а государства рассматривать наркотики не как преступление, а как проблему здоровья.

Предотвращение терроризма. В этом направлении УНП ООН применяет программный подход, который подразумевает долгосрочную, адаптированную помощь органам, вовлеченным в расследование дел, связанных с терроризмом.

Список услуг содержит информацию по некоторых публикациях и он-лайн ресурсах по каждому из этих направлений. По словам Директора-исполнителя УНП ООН, Юрия Федотова: «Если УНП ООН предоставляет услуги, в которых вы нуждаетесь или вы хотели бы поддержать нашу работу, пожалуйста, обращайтесь к нам. Действуя сообща против наркотических веществ, преступности, коррупции и терроризма, мы можем усилить нашу безопасность и улучшить жизнь отдельных граждан, семей и сообществ по всему миру».

Так как эти проблемы не имеют границ, запросы на согласованные программы УНП ООН на национальном, региональном и транснациональном уровнях продолжают расти. Наша работа усиливает безопасность и улучшает жизнь людей по всему миру.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения