Во второй больнице, начиная с 2026 года, будут проводиться трансплантации почек от живых доноров

CentralAsia (MNG) -
Вторая центральная больница Монголии планирует начать проведение трансплантаций почек от живых доноров в следующем году.
При политической поддержке президента Хурэлсуха Ухнаа в больнице введен в эксплуатацию новый Центр трансплантации органов, оснащенный новейшими инструментами и оборудованием для лапароскопической и микрохирургии, анестезиологии и лабораторных исследований.
В результате, с марта этого года группа врачей и хирургов провела трансплантацию печени от живых доноров пяти людям в возрасте от 43 до 65 лет с использованием лапароскопической хирургии. Они также провели внутрикоронарную ультразвуковую диагностику и лечение 11 человек, а также криотерапию опухолей восьми человек. Кроме того, команда выполнила более 1000 лапароскопических резекций и трансплантаций опухолей в печени, пищеводе, желудке, толстой кишке и легких.
Врачи больницы и центра заявили, что открытие центра в значительной степени способствовало развитию трансплантационной хирургии органов, внедрению новейших передовых методов и технологий, обучению персонала и распределению нагрузки между другими больницами.
Наши граждане проходят операции по пересадке печени за рубежом, например, в Японии и Корее, стоимость которых составляет 400-500 миллионов тугриков, а в Индии и Турции — 150-350 миллионов тугриков.
Врачи, пациенты, перенесшие трансплантацию печени, и их доноры выразили благодарность Президенту за скорейший ввод в эксплуатацию нового центра и расширение возможностей получения высококачественной медицинской помощи и услуг на родине без больших затрат на лечение за границей.
Президент Хурэлсух Ухнаа встретился с врачами, медсестрами и персоналом больницы, поблагодарив их за верность своей клятве защищать жизнь и здоровье своего народа и пожелав им успехов в работе.
Он заявил, что полностью поддержит предложение и инициативу по внедрению других видов трансплантации органов в будущем. Центр трансплантации органов Второй государственной центральной больницы начнет пересадку почек, легких, поджелудочной железы и кишечника в следующем году, помимо печени. Планируется внедрение роботизированной хирургии и проведение трансплантации печени от умерших доноров.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews