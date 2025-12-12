АБР одобрил выделение $60 млн на создание первой в Улан-Баторе системы BRT

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $60 млн для поддержки правительства Монголии в улучшении услуг общественного транспорта в Улан-Баторе путем развития системы скоростного автобусного транспорта (BRT). В рамках проекта дополнительно будет предоставлено грантовое финансирование в размере $500 000 через Инновационный финансовый механизм по климату в Азии и Тихоокеанском регионе (IF-CAP).

«Внедрение системы скоростного автобусного транспорта (BRT) в Улан-Баторе впервые позволит городу предоставлять пассажирам более качественные услуги общественного транспорта», — заявила директор Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Шеннон Коулин. «Это побудит жителей переходить с личных автомобилей на общественный транспорт, что поможет снизить пробки и загрязнение воздуха, а также поддержит экономическую активность».

Вследствие роста населения количество зарегистрированных транспортных средств в Улан-Баторе резко возросло, что привело к критической транспортной загруженности и негативно сказалось на экономической производительности и качестве жизни. В часы пик средняя скорость движения транспорта падает ниже 10 километров в час, а выбросы от дизельных автобусов еще больше усугубляют загрязнение воздуха.

Проект будет способствовать проектированию и строительству системы скоростного автобусного транспорта (BRT) как высокоэффективной, быстрой, надежной, безопасной и экономически выгодной системы. Система будет включать в себя выделенную полосу для автобусов в центре проезжей части, сбор платы за проезд вне автобуса, доступные для людей с ограниченными возможностями станции, приоритет движения автобусов на перекрестках, велосипедные дорожки и пешеходную инфраструктуру — все это будет разработано в соответствии с международными передовыми практиками и стандартами качества.

Эта инициатива соответствует Стратегии партнерства Азиатского банка развития с Монголией на 2025–2028 годы и внесет свой вклад в реализацию определяемого на национальном уровне вклада страны в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, целью которой является сокращение выбросов парниковых газов на 22.7 процента к 2030 году.

В мае 2023 года Азиатский банк развития (АБР) объявил о запуске IF-CAP — знаковой программы, призванной значительно расширить поддержку региона в борьбе с изменением климата. В число первоначальных партнеров IF-CAP входят Дания, Япония, Республика Корея, Швеция, Великобритания и США. Финансирование, мобилизованное в рамках IF-CAP, будет способствовать достижению амбициозной цели АБР по привлечению $100 млрд климатического финансирования из собственных ресурсов в период с 2019 по 2030 год.

Азиатский банк развития (АБР) привержен содействию процветанию, инклюзивности, устойчивости и стабильному развитию Азии и Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанный в 1966 году, банк принадлежит 68 странам-членам, в том числе 49 из региона.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

