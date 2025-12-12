Система ИИ будет штрафовать водителей, нарушающих правила дорожного движения, в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Начиная с 1 января 2026 года, Улан-Батор будет использовать систему камер с ИИ для наложения штрафов за десять видов нарушений

В прошлом году в рамках бюджета столицы было установлено в общей сложности 1606 камер с искусственным интеллектом на 176 перекрестках с светофорами и начато их тестирование.

Установленные камеры будут выявлять и штрафовать за 10 видов нарушений правил дорожного движения. В течение пробного периода информация о нарушениях, выявленных камерами с искусственным интеллектом, отправлялась на мобильные телефоны граждан посредством SMS-сообщений, но штрафы не налагались.

Однако, начиная с 1 января следующего года, за каждое нарушение, выявленное камерами с искусственным интеллектом, будут налагаться штрафы.

Эти камеры будут выявлять такие нарушения, как недействительные номерные знаки транспортных средств, поддельные регистрационные номера, превышение скорости, пересечение сплошной белой линии при повороте, нарушения правил движения в зонах безопасности и на светофорах, остановка на специально отведенной площадке для остановки транспортных средств, а также неуплата транспортных налогов и страховых взносов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения