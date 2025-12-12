Монгольский пауэрлифтер стал чемпионом Азии

CentralAsia (MNG) - Международный мастер спорта Нанзаддорж Эрдэнэболд, уроженец сомона Хатанбулаг, аймака Дорноговь, завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по пауэрлифтингу среди ветеранов и в открытой категории, который проходил со 2 по 10 декабря 2025 года в Стамбуле, Турция.

Как сообщается, выступая в весовой категории до 59 кг, Нанзаддорж поднял 250 кг в приседаниях, 175 кг в жиме лежа и 242.5 кг в становой тяге, что в сумме составило 667.5 кг, обеспечив себе титул чемпиона Азии.

Нанзаддорж начал заниматься пауэрлифтингом в 2020 году. Ранее он завоевывал золото на национальных чемпионатах и ​​две бронзовые медали на соревнованиях мирового уровня. Эта последняя победа стала его первым титулом чемпиона Азии.

