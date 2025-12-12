Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с Монголией и ОАЭ

CentralAsia (MNG) - Страны Евразийского экономического союза приступают к мерам по реализации соглашений с Монголией и ОАЭ о свободной торговле, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания межправсовета ЕАЭС в Москве в четверг.

Оверчук отметил, что важным итогом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС в 2025 году стало подписание соглашения между ЕАЭС и ОАЭ о зоне свободной торговли и аналогичного временного соглашения между ЕАЭС и Монголией.

«В настоящее время мы работаем над вступлением этих соглашений в силу, и соответствующие процедуры ратификации уже ведутся в наших странах. Мы также совместно начинаем меры по реализации этих соглашений», — сказал Оверчук.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения