экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с Монголией и ОАЭ

CentralAsia (MNG) -  Страны Евразийского экономического союза приступают к мерам по реализации соглашений с Монголией и ОАЭ о свободной торговле, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания межправсовета ЕАЭС в Москве в четверг.

Оверчук отметил, что важным итогом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС в 2025 году стало подписание соглашения между ЕАЭС и ОАЭ о зоне свободной торговли и аналогичного временного соглашения между ЕАЭС и Монголией.

«В настоящее время мы работаем над вступлением этих соглашений в силу, и соответствующие процедуры ратификации уже ведутся в наших странах. Мы также совместно начинаем меры по реализации этих соглашений», — сказал Оверчук.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com