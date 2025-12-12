экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Бангладеш подписали соглашение о взаимном отказе от визовых требований

CentralAsia (MNG) -  От имени Бангладеш соглашение подписал старший секретарь министерства внутренних дел Насимул Гани, а от имени Монголии — посол Монголии по совместительству Ганболд Дамбажав.

Соглашение позволяет владельцам соответствующих паспортов въезжать, выезжать и транзитом проходить через другую страну без визы на срок до 30 дней и будет оставаться в силе бессрочно, если не будет расторгнуто с уведомлением за 90 дней.

Представители обеих сторон выразили надежду на дальнейшее углубление экономических и дипломатических связей, при этом Монголия заявила о заинтересованности в распространении в будущем безвизового режима на широкую общественность.

Это соглашение является частью более широких усилий Бангладеш по расширению системы безвизового режима, в рамках которой в настоящее время действуют 34 подобных соглашения.

