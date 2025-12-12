Зеленский: Вопрос территорий должен решить народ Украины через выборы или референдум

CentralAsia (CA) - Вопрос о территориях Украины должен решать народ страны через выборы или референдум, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его заявление приводит «РБК-Украина».

Президент Украины 11 декабря ответил на вопросы журналистов и рассказал, что Донбасс и Запорожская атомная электростанция остаются главными несогласованными позициями по мирному плану, подготовленному США.

По его словам, в мирном плане, который обсуждается, предлагается вывести российские войска с территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. При этом в РФ заявили, что из Херсонской, Запорожской и прежде всего Донецкой областей отступать не будут.

«Русские хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о «свободной экономической зоне». Американцы называют это так, а русские «демилитаризованной зоной»», — сообщил Зеленский. По его словам, Украина предлагает установить разграничение по линии соприкосновения. Обсуждение по этому вопросу продолжается.

По этому плану украинские войска должны выйти c части территории, а российские — не заходить туда. При этом, отметил Зеленский, есть много вопросов, в том числе о контроле в этой зоне. «Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и основываться на позиции народа.

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — заявил Зеленский.

Российская сторона также настаивает на сохранении контроля над Запорожской АЭС. Украина против этого. США прорабатывают совместный формат использования ЗАЭС.

Зеленский также рассказал, что США не ставили какого-то конкретного ограничения по срокам работы над мирным планом. «Все хотят закончить как можно скорее, — это факт. США хотят быстрее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может, хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы [находимся] с этим соглашением», — добавил он.

Кроме того, в новой версии мирного плана скорректировано положение о численности ВСУ. Если в первой версии из 28 пунктов украинская армия не могла насчитывать более 600 тысяч человек, то в последнем документе эта цифра составляет 800 тысяч.

«Были разные цифры в документах. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 тысяч или 50 тысяч? На сегодняшний день в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, — 800 000 военных», — сообщил глава украинского государства.