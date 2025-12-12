В Узбекистане временно ограничили работу метановых заправок из-за проблем с газом в «соседней стране»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане введены временные ограничения работы метановых автозаправочных станций. Причиной стали перебои с поставками топлива из-за рубежа, заявили в Министерстве энергетики центральноазиатской республики.

Согласно информации ведомства, в настоящий момент наблюдается сокращение импорта природного газа вследствие технической неисправности газопровода в соседней стране. Министерство энергетики заверило граждан, что предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации. При этом о каком именно государстве идет речь, не уточняется.

Поскольку одной из главных задач является устойчивое обеспечение топливом домохозяйств и социальных объектов, включая школы, детские сады, больницы, высшие учебные заведения, тепловые электростанции и прочее, было принято решение ограничить деятельность заправок, обеспечивающих автомобилистов метаном.

Как утверждают в Минэнерго, введенные меры носят временный характер, в данный период заправочные станции будут функционировать на основании планов и графиков, согласованных с местными хокимиятами (администрациями городов и районов).

«Работа по нормализации давления газа ведется. Дополнительная информация по ситуации будет предоставлена позже», — говорится в сообщении узбекского министерства.

Подобная история наблюдалась в прошлом году. 17 февраля 2024-го власти Узбекистана объявили о приостановке работы всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Тогда в качестве причины указывалось аварийное отключение на высоковольтных линиях электропередачи «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области. В результате из строя вышли восемь газоперекачивающих агрегатов, что в свою очередь привело к снижению объема газа и давления в магистральных газопроводах.

Тогда ограничения на деятельность АГНКС были полностью сняты 7 марта.