Монголия и Литва провели политические консультации в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Седьмые политические консультации между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Литовской Республики состоялись в Улан-Баторе 10 декабря 2025 года. Об этом было объявлено на официальной странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

На консультативном совещании были представлены политические, социальные, экономические и внешнеполитические цели двух стран, а также состоялся подробный обмен мнениями о расширении отношений и сотрудничества между Монголией и Литвой.

Они подчеркнули возможности углубления экономического сотрудничества, особенно в сфере международных грузоперевозок и логистики, а также расширения сотрудничества в области образования, культуры и сельского хозяйства.

Как сообщило Министерство иностранных дел, консультации проходили под председательством государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушига Лханаажава и заместителя министра иностранных дел Литвы Видмантаса Вербицкаса.

Стороны также подтвердили свою приверженность активизации диалога посредством документов о сотрудничестве и укреплению сотрудничества в рамках ООН и международных организаций в целях создания благоприятной правовой среды для расширения двусторонних отношений.

