Украина нанесла удары по российской нефтяной платформе в Каспийском море, - Bloomberg

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина атаковала беспилотниками нефтедобывающую платформу «Лукойла» на месторождении имени Филановского в Каспийском море. Об этом сообщили Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам источника, дальнобойные дроны по крайней мере четыре раза наносили удары по платформе, работающей на месторождении имени Филановского. Это крупнейшее нефтяное месторождение «Лукойла» в российском секторе Каспийского моря. Имеет значительные запасы (около 129 млн т нефти), добыча ведется с нескольких платформ, нефть отправляется на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

По словам источников «Громадське», удары нанесло подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседники изданий утверждают, что зафиксировано как минимум четыре попадания по платформе, что привело к остановке поступления нефти из 20 скважин.

Украинские СМИ отмечают, что Украина впервые нанесла удар по объекту нефтедобычи в Каспийском море. Когда именно была атакована платформа, не уточняется.

Российские власти эту информацию пока не комментировали.

Месторождение имени В. Филановского было открыто «Лукойлом» в 2005 году. Расположено в северной части акватории Каспийского моря, в 220 километрах от Астрахани. По данным компании, проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет шесть миллионов тонн в год — это, как отмечает Bloomberg, эквивалентно примерно 120 тысячам баррелей в день.