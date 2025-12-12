Премьер-министр и правительство Болгарии ушли в отставку после массовых протестов

CentralAsia (CA) - Правоцентристское правительство болгарского премьер-министра Росена Желязкова ушло в отставку после того, как в среду вечером протестующие вышли на улицы городов по всей стране и заполнили центр Софии, сообщает «Би-би-си».

В среду вечером от 50 000 до 100 000 человек собрались в центре Софии на площади Независимости, также известной как «Треугольник власти», призывая правительство уйти в отставку. На здание парламента спроецировали слова «Отставка» и «Мафия вон».

На прошлой неделе их поддержал президент Румен Радев, который также призвал правительство уйти в отставку.

Желязков покинул пост перед голосованием по вотуму недоверия в парламенте и за 20 дней до вступления Болгарии в еврозону.

Протестующие обвиняли его правительство меньшинства, находящееся у власти с января, в широко распространенной коррупции. После демонстраций на прошлой неделе правительство отозвало спорный проект бюджета на следующий год.

«Мы слышим голос граждан, протестующих против правительства», — сказал Желязков в телеобращении. «И молодые, и пожилые люди высказались за [нашу отставку], — добавил он. — Эту гражданскую энергию необходимо поддерживать и поощрять».

В заявлении на сайте правительства говорится, что министры будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета.

Правительство Желязкова уже пережило пять вотумов недоверия, и в четверг должен был состояться шестой.

Особое недовольство протестующих вызывают две фигуры: олигарх Делян Пеевский и бывший премьер-министр Бойко Борисов, и митинг в среду был организован под лозунгом «Отставка! Пеевский и Борисов — вон из власти», сообщило болгарское информационное агентство БTA.

Пеевский, чья партия в прошлом помогла удержать правительство у власти, находится под санкциями США и Великобритании за предполагаемую коррупцию.

Борисов — член партии Желязкова «ГЕРБ», занявшей первое место на выборах в октябре 2024 года. По сообщениям, в среду он заявил, что коалиционные партии договорились остаться у власти до тех пор, пока Болгария не присоединится к еврозоне 1 января.

Борисов был премьер-министром, когда антикоррупционные протесты привели к падению его правительства в 2020 году, и с тех пор в стране прошли семь выборов.

Несмотря на политическую драму в Софии, как считается, вступлению Болгарии в еврозону ничего не угрожает.

В своем заявлении об отставке уходящий премьер-министр сказал, что Болгария стоит перед серьезным вызовом и ее граждане должны выработать «искренние предложения» о том, как должно выглядеть следующее правительство.

Болгария занимает одно из последних мест в Европе в рейтинге Transparency International по уровню коррупции в государственном секторе, между Венгрией и Румынией.