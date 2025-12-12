экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таиланде распустили парламент и назначили досрочные выборы
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил, что «возвращает власть народу», приняв решение о роспуске парламента и подготовке к выборам, сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь правительства заявил, что этот шаг предпринят в связи с разногласиями с крупнейшей группой в парламенте, оппозиционной Народной партией.

«Это произошло потому, что мы не можем продвигаться вперёд в парламенте», – сказал он агентству Reuters.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн позже утвердил указ, что открыло путь к досрочным выборам, которые по закону должны состояться в течение 45-60 дней.

Анутин же заявил журналистам, что роспуск парламента не повлияет на военные операции Таиланда вдоль границы, где в более чем десятке мест произошли столкновения, в некоторых из них они сопровождались перестрелками с применением тяжёлой артиллерии.

«Я возвращаю власть народу», – сказал премьер-министр.

В сентябре Анутин говорил, что планирует распустить парламент к концу января, а всеобщие выборы провести в марте или начале апреля, но этот шаг ускорит процесс.

Политическая нестабильность совпадает с ​​пограничным конфликтом между Таиландом и Камбоджей, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек и около 200 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что закончит конфликт одним звонком.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com