В Таиланде распустили парламент и назначили досрочные выборы

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил, что «возвращает власть народу», приняв решение о роспуске парламента и подготовке к выборам, сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь правительства заявил, что этот шаг предпринят в связи с разногласиями с крупнейшей группой в парламенте, оппозиционной Народной партией.

«Это произошло потому, что мы не можем продвигаться вперёд в парламенте», – сказал он агентству Reuters.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн позже утвердил указ, что открыло путь к досрочным выборам, которые по закону должны состояться в течение 45-60 дней.

Анутин же заявил журналистам, что роспуск парламента не повлияет на военные операции Таиланда вдоль границы, где в более чем десятке мест произошли столкновения, в некоторых из них они сопровождались перестрелками с применением тяжёлой артиллерии.

«Я возвращаю власть народу», – сказал премьер-министр.

В сентябре Анутин говорил, что планирует распустить парламент к концу января, а всеобщие выборы провести в марте или начале апреля, но этот шаг ускорит процесс.

Политическая нестабильность совпадает с ​​пограничным конфликтом между Таиландом и Камбоджей, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек и около 200 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что закончит конфликт одним звонком.