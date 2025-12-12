Реформа ООН, конфликты и спасение Каспия: О чём говорил Токаев на форуме в Ашхабаде

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Международном форуме, посвящённом Году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Акорда.

В начале выступления он поздравил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и президента Сердара Бердымухамедова с юбилейной датой, отметив важный вклад нейтралитета Туркменистана в стабильность Евразии.

По его словам, высказанные в ходе данного форума предложения призваны по-новому продемонстрировать большое позитивное значение нейтралитета в XXI веке.

Президент Казахстана подчеркнул, что позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.

«Как говорил основоположник туркменской классической литературы, выдающийся мыслитель Махтумкули Фраги, «где есть мир – там крепнет государство, где есть справедливость – там растет доверие». Идеи великого гуманиста Махтумкули, по сути, представляют собой уникальную мировоззренческую концепцию, актуальность которой в текущих сложных международных реалиях не вызывает сомнений», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Президент сообщил, что Казахстан присоединился к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие – это фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.

«Несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом, ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами, и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь, Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать «группу единомышленников» для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана считает важным, чтобы крупные державы проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.

«Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира», – отметил глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.

«Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе», – сказал он.

В вопросе обеспечения региональной безопасности президент Казахстана считает необходимым продолжить оказание помощи Афганистану.

«Важной платформой для координации сотрудничества в данном направлении призван стать созданный в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Активную роль в укреплении стабильности и безопасности играет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, данный форум показал свою политическую востребованность. Благодарим наших друзей за поддержку деятельности этого форума, включая преобразование СВМДА в полноценный международный институт», – отметил он.

Как отметил Токаев, Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога. Он напомнил, что, Казахстан уже более двадцати лет регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий.

«На недавнем VIII Съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название «Движение за мир». Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями. Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС – авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности – это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов», – отметил он.

Президент констатировал, что страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, призванный укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом. Он сообщил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы. Глава государства подчеркнул активное участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

По словам главы государства, особого внимания требует обеспечение водной безопасности.

«В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником Фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что развитие глобальной водной дипломатии требует тесной межгосударственной координации.

«В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас», – подчеркнул глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст сильный импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия.

Кыргызстанский политолог Эрмек Жолочуев отметил, что выступление президента Казахстана отражает стремление Астаны укрепить свою роль как одного из ключевых архитекторов региональной безопасности и дипломатии в Евразии. По его словам, акцент Токаева на концепции мира и доверия демонстрирует попытку предложить альтернативную повестку на фоне обострившегося мирового соперничества.

«Токаев последовательно продвигает идею многополярности, где Центральная Азия выступает не периферией, а самостоятельным субъектом глобальной политики. Его инициативы по реформированию ООН, развитию водной дипломатии, поддержке мирных процессов в Украине, на Кавказе и Ближнем Востоке показывают, что Казахстан стремится стать площадкой для диалога. Для Кыргызстана это важно, поскольку усиление роли региона в мировой политике открывает новые возможности для совместных проектов, включая экологическую и транспортную повестку», – подчеркнул Жолочуев.

Эксперт также отметил, что предложения Казахстана в сфере водной безопасности и экологической дипломатии могут стать основой для углубления сотрудничества между странами Центральной Азии, которые сталкиваются с общими вызовами, «не признающими государственных границ».

На международном форуме также выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Ирака Абдул Латиф Рашид, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Сан-Томе и Принсипи Карлуш Мануэл Вила-Нова, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, премьер-министр Мьянмы Ньо Со, премьер-министр Эсватини Рассел Дламини.

