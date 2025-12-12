В Казахстане в выходные снова ожидаются снег и метели
CentralAsia (KZ) - В Казахстане 13-15 декабря под влиянием мощного циклона, подпитываемого влажными воздушными массами, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и метели практически на всей территории, сообщает «Казгидромет».
Также ожидается усиление ветра: на западе, севере и в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.
