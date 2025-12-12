экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане в выходные снова ожидаются снег и метели

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 13-15 декабря под влиянием мощного циклона, подпитываемого влажными воздушными массами, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и метели практически на всей территории, сообщает «Казгидромет».

Также ожидается усиление ветра: на западе, севере и в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com