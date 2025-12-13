Монголия призывает к глобальным действиям по рассмотрению сточных вод как ценного ресурса

За последние 80 лет водные ресурсы Монголии сократились примерно на 7 процентов, а потеря ледниковой массы достигла почти 70 процентов, заявил министр окружающей среды и изменения климата Батбаатар Бат во время дискуссии «Сточные воды как решение», состоявшейся в рамках седьмой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-7) в Найроби, Кения.

Министр подчеркнул, что сточные воды следует рассматривать не как загрязненную воду, а как потенциальный ресурс, устойчивый к засухе, для промышленности и снабжения продовольствием. По данным Министерства окружающей среды и изменения климата, он призвал страны хранить и повторно использовать сточные воды.

министр окружающей среды и изменения климата Батбаатар Бат

В своем заявлении министр Батбаатар отметил, что, будучи будущим председателем 17-й сессии Конференции сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, Монголия планирует поставить принцип замкнутого цикла управления водными ресурсами в основу новой инициативы, направленной на укрепление управления водными и земельными ресурсами в засушливых регионах.

Он добавил, что увеличение инвестиций в инновации, наращивание потенциала и комплексные решения позволит использовать сточные воды в качестве движущей силы устойчивого развития и жизненно важного ресурса для улучшения условий жизни и повышения устойчивости сообществ в засушливых и уязвимых районах.

«Сточные воды — это не отходы; это ресурс, полный потенциала. Монголия готова сотрудничать со всеми партнерами для расширения этих возможностей в глобальном масштабе», — заявил монгольский министр.

«Сточные воды — это не отходы» — это современное представление о том, что вода, даже после использования, является ценным ресурсом, содержащим энергию, питательные вещества (такие как фосфор и нитраты), а также воду, которую можно восстановить и повторно использовать для орошения, промышленности или пополнения грунтовых вод, снижая зависимость от пресной воды, особенно в условиях растущего дефицита, путем преобразования очистных сооружений в предприятия по переработке ресурсов для создания экономики замкнутого цикла.

Почему сточные воды — это ресурс

Восстановление воды: Очищенные сточные воды можно повторно использовать для непитьевых целей, таких как полив сельскохозяйственных культур, уборка улиц или охлаждение промышленных процессов, что позволяет экономить питьевую воду.

Извлечение питательных веществ: Они содержат жизненно важные питательные вещества (фосфор, азот), которые можно извлечь и использовать в качестве натуральных удобрений, заменяя химические альтернативы.

Производство энергии: Сточные воды содержат значительное количество энергии; очищенный осадок может производить биогаз для питания очистных сооружений или выработки электроэнергии, потенциально делая предприятия энергонейтральными или даже энергоположительными.

Циркулярная экономика: Рассмотрение сточных вод как ресурса поддерживает циркулярную экономику, сокращая количество отходов и максимально используя ресурсы, снижая нагрузку на ограниченные запасы пресной воды.

