Трамп оценил идею создания свободной экономической зоны в Донбассе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал, что идея создания «свободной экономической зоны» в Донбассе имеет перспективы и может быть реализована. Об этом он сообщил 12 декабря, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трампа спросили, считает ли он, что подобная зона сможет эффективно функционировать. «Это очень сложная ситуация, но она будет работать, и очень многие люди хотят, чтобы она работала», — подчеркнул он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что ответ Киева на американский проект урегулирования конфликта на Украине содержит пункт о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны». В свою очередь, газета Financial Times писала, что разработанный США план предполагает признание демилитаризованной зоны международным сообществом как территории России.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявлял, что Москва ещё в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и прекратить конфликт. По его словам, после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от этого предложения. Путин также отмечал, что российской стороне тогда «почти дословно» заявили о намерении «воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернёте, либо мы вам».

В ноябре Вашингтон предложил план урегулирования украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его европейских партнёров, которые попытались внести в него существенные изменения. 23 ноября США и Украина провели консультации в Женеве.

Позднее Дональд Трамп сообщил, что первоначальный американский план был доработан с учётом позиций Москвы и Киева, и на тот момент оставалось лишь несколько спорных вопросов. После этого представители США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде, а также с российской стороной в Москве.

Однако 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённым Штатам будет передан новый вариант мирного плана, подготовленный по итогам его встречи с европейскими лидерами. По его словам, документ был сокращён с 28 до 20 пунктов, при этом компромисс по территориальному вопросу пока не найден. Уже 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Киев передал США обновлённый вариант мирного плана из 20 пунктов.