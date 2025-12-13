На юге Украины прогремела серия взрывов

CentralAsia (CA) - В ночь на юге Украины были зафиксированы взрывы и удары по ряду объектов. Об этом сообщают российские и украинские СМИ.

По данным российской стороны, взрывы произошли в Одессе и Подольске Одесской области, а также в Николаеве, Кировограде и Днепропетровске. В ряде районов, в том числе в Одессе и части Николаевской области, сообщалось о перебоях с электроснабжением. В течение ночи на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. В Кремле ранее заявляли, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам, связанным с обеспечением боевых действий, и что российские военные не целятся по жилым домам и социальным учреждениям.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщает о повторном ударе по Одесской области. По информации украинских ведомств, во время ликвидации последствий предыдущей атаки был нанесён повторный удар, в результате которого получила повреждения техника спасательных служб. Отмечается, что личный состав находился в укрытии. Также сообщается о повреждении гражданского судна в порту Черноморск, есть один пострадавший. По данным украинских СМИ, удары наносились с применением ракет и беспилотников.

Информации о погибших нет.

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с повреждением судна турецкой компании в порту Черноморск.