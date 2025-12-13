В Карагандинской области Казахстана при взрыве в кафе погибли 2 человека, 11 пострадали

CentralAsia (KZ) - В посёлке Мойынты Шетского района Карагандинской области произошёл взрыв газового баллона в одном из кафе, в результате которого погибли два человека, ещё 11 получили травмы. Об этом 13 декабря сообщили казахстанские СМИ.

По данным ведомства, пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Взрыв привёл к возгоранию, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Спасатели полностью ликвидировали огонь и в настоящее время продолжают разбор завалов после обрушения кровли на площади порядка 200 квадратных метров. Также проводится обследование повреждённых конструкций и принимаются меры для предотвращения повторного возгорания.

В МЧС предварительной причиной происшествия назвали нарушение требований безопасной эксплуатации систем газоснабжения, включая использование бытовых газовых баллонов.

Взрыв произошёл поздним вечером в пятницу в одноэтажном здании кафе. Прибывшие на место подразделения спасателей столкнулись с интенсивным открытым горением, что существенно осложнило тушение пожара.

