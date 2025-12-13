В Узбекистане назвали число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обнародованы данные о пенсионерах, перешагнувших вековой рубеж. Информацию опубликовал пенсионный фонд страны.

По состоянию на 1 декабря в Узбекистане насчитывается 461 человек в возрасте 100 лет и старше. Отмечается, что среди долгожителей преобладают женщины — почти три четверти всех пенсионеров этой возрастной категории. Их число составляет 330 человек, тогда как мужчин, достигших столетнего возраста и старше, насчитывается 131.

География долгожительства в стране распределена неравномерно. Наибольшее число пенсионеров старше 100 лет проживает в южных регионах. Лидером по количеству вековых жителей является Кашкадарьинская область, где зарегистрировано 73 долгожителя. Следом идёт Сурхандарьинская область с 69 пенсионерами этой возрастной категории.

В Ташкентской области столетний рубеж преодолел 41 пенсионер. Наименьшее число долгожителей зафиксировано в Наманганской области — там проживают 11 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше.