Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана приняла генерального секретаря ТЮРКПА

CentralAsia (UZ) - 12 декабря председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла делегацию Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) во главе с генеральным секретарём, послом Рамилем Хасаном.

Нарбаевапло поздравила Рамиля Хасана с избранием на должность генерального секретаря ТЮРКПА и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. Она подчеркнула его роль в становлении и развитии Ассамблеи, отметив, что он стоял у истоков институционального формирования ТЮРКПА и на протяжении многих лет вносит значительный вклад в её развитие.

Глава Сената обратила внимание на общность ценностей, культуры и традиций тюркских государств, подчеркнув, что именно это является прочной основой для углубления сотрудничества во всех сферах. Она также подтвердила приверженность Узбекистана укреплению единства тюркского мира, отметив, что устойчивое развитие невозможно без солидарности.

Генеральный секретарь ТЮРКПА выразил признательность за тёплый приём и передал приветствия от председателей парламентов стран — членов Ассамблеи. Он отметил историческую роль Узбекистана как одного из центров тюркской цивилизации и подчеркнул активную позицию страны в рамках Организации тюркских государств. По его словам, под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан играет значимую роль в развитии тюркского сотрудничества и в будущем внесёт весомый вклад и в деятельность ТЮРКПА.

Рамиль Хасан выразил надежду, что Узбекистан станет полноправным членом ТЮРКПА на Пленарной сессии Ассамблеи, которая планируется к проведению в Кыргызстане в 2026 году. Он также проинформировал о текущей деятельности ТЮРКПА, в том числе о координационном совещании, прошедшем в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отметив активное участие узбекской делегации.

Генеральный секретарь представил Дорожную карту, отчёт по итогам координационного совещания и Рабочий план Международного секретариата ТЮРКПА на 2026 год. Эти документы направлены на защиту национальных интересов парламентов стран-участниц, развитие парламентской дипломатии и координацию действий по общим приоритетам. Он также напомнил об участии Миссии ТЮРКПА по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане 30 ноября 2025 года.

Танзила Нарбаева отметила, что, несмотря на отсутствие официального членства, Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса на протяжении многих лет активно участвуют в пленарных заседаниях и работе комитетов ТЮРКПА. Она подчеркнула, что Узбекистан придаёт особое значение сотрудничеству с тюркскими государствами и Ассамблеей.

Стороны также обсудили инициативу проведения ежегодных неформальных встреч спикеров парламентов ТЮРКПА. Было отмечено, что первая такая встреча планируется в апреле 2026 года в Стамбуле на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Танзила Нарбаева поддержала инициативу, подчеркнув её значение для оперативного решения актуальных вопросов.

Кроме того, глава Сената выразила поддержку инициативе развития формата «ТЮРКПА+», отметив важность расширения взаимодействия с Европейским союзом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеей СНГ и другими международными структурами.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между парламентами тюркских государств и активном участии в мероприятиях ТЮРКПА.

Во встрече также приняли участие заместители генерального секретаря ТЮРКПА Талгат Адуов и Мухаммет Алпер Хаялы, секретарь комиссии Айнура Абуталибова, начальник протокола Ядигар Мамедов, а также председатели профильных комитетов Сената Олий Мажлиса Алишер Агзамходжаев и Бахром Абдуллаев.