В Ташкенте осудили участников группы, занимавшейся торговлей человеческими органами

// gazeta.uz

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте вынесен приговор организованной преступной группе, занимавшейся незаконной торговлей человеческими органами. Об этом сообщили СМИ Узбекистана.

Решение принято Яккасарайским судом по уголовным делам. Следствием установлено, что участники группы организовали более 30 незаконных операций по пересадке печени и почек. Подсудимые получили наказания от условных сроков до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, в сентябре была задержана группа из 12 человек, проживавших в Ташкенте, а также в Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Как утверждает следствие, через социальные сети они находили пациентов с заболеваниями печени и почек, а также убеждали здоровых людей продавать свои органы за крупные суммы.

Используя связи за рубежом, подозреваемые подделывали документы и представляли доноров как родственников пациентов. Операции по трансплантации проводились в одной из частных клиник соседнего государства. При этом часть обещанных средств донорам не выплачивалась полностью, а основная прибыль распределялась между членами группы. Также сообщается, что пациентам без улучшения состояния продавали сильнодействующие обезболивающие препараты по завышенным ценам.

Суд признал организатора группы виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая куплю-продажу органов и тканей человека и подделку документов, и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальным участникам назначены различные виды наказаний — от лишения свободы сроком до 10 лет, исправительных работ и ограничения свободы до условного срока.

С мая 2022 года в Узбекистане действует закон о трансплантации органов и тканей человека, согласно которому такие операции разрешены только в государственных медицинских учреждениях. В июне того же года была установлена уголовная ответственность за преступления в сфере трансплантации.