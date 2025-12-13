Евросоюз обездвижил активы российского Центробанка на 210 млрд евро

CentralAsia (CA) - Европейский союз согласился на долгосрочную иммобилизацию активов российского Центрального банка — ключевого элемента будущего репарационного кредита Украине.

Решение принято на фоне напряжённых переговоров в преддверии саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря в Брюсселе.

Российский Центральный банк сразу подал иск против Euroclear - организации, которая хранит 185 миллиардов евро активов РФ. Еврокомиссия отклонила как «спекулятивный» и «необоснованный» иск.

Статья Euronews:

«Таким образом, активы под юрисдикцией ЕС будут заморожены, несмотря на опасения, что США могут попытаться получить контроль над ними и использовать в будущих переговорах с Москвой о завершении войны.

Юридическая основа

Соглашение принято послами ЕС на основании статьи 122 договоров Союза, которая требует лишь квалифицированного большинства голосов и позволяет обойти Европейский парламент. Закон запрещает передачу активов на сумму 210 млрд евро обратно в российский Центробанк.

Основная часть средств — 185 млрд евро — хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, ещё 25 млрд евро размещены в частных банках Франции, Германии, Швеции и Кипра.

До сих пор эти средства были иммобилизованы в соответствии со стандартным режимом санкций, который зависит от единогласия всех 27 стран и подвержен риску индивидуальных вето.

Но на прошлой неделе Европейская комиссия решила применить статью 122, чтобы в обозримом будущем держать активы подальше от России. Статья 122 ранее использовалась для преодоления чрезвычайных экономических ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и энергетический кризис.

Аргументы Еврокомиссии

В своей новой интерпретации Еврокомиссия утверждала, что потрясения, вызванные полномасштабным вторжением России на Украину, привели к серьезным экономическим последствиям для всего ЕС: перебои в поставках, рост неопределенности, увеличение премии за риск, снижение инвестиций и потребительских расходов, а также бесчисленные гибридные атаки - от дронов до саботажа и кампаний по дезинформации.

Предотвращение перевода средств в Россию срочно необходимо для ограничения ущерба, наносимого экономике Евросоюза", - говорится в предисловии к предложению.

Согласно запрету, 210 миллиардов евро будут выделены, когда действия России объективно перестанут представлять существенные риски для европейской экономики и Москва выплатит Украине репарации без экономических и финансовых последствий для блока.

Для разблокировки потребуется новое квалифицированное большинство.

"Статья 122, по сути, заключается в том, чтобы поставить иммобилизацию активов на более устойчивую основу, чтобы не переносить иммобилизацию каждые шесть месяцев, - сказал в четверг высокопоставленный дипломат на условиях анонимности. - Европейский совет уже решил, что это необходимо сделать - что активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб от войны, - так что можно сказать, что решение на основе 1222 является реализацией этого решения Европейского совета".

Отбиваясь от Трампа, защищая Киев

В прошлом месяце европейцы узнали из СМИ о плане из 28 пунктов, тайно разработанном официальными лицами США и России для прекращения войны в Украине.

Пункт 14 плана гласил, что российские активы должны использоваться для коммерческой выгоды как Вашингтона, так и Москвы, - спорная идея, которую западные союзники быстро отвергли.

Иммобилизовав активы квалифицированным большинством голосов, ЕС окажется в более выгодном положении, чтобы противостоять внешнему давлению и предотвратить нежелательное вето. (США неопределенно высказались по поводу того, хочет ли они, чтобы блок продвигался вперед в вопросе о репарационном кредите).

Долгосрочный запрет - важная составляющая предложения Комиссии направить российские активы в репарационный кредит с нулевым процентом для поддержки Украины, чему Бельгия, как главный хранитель средств, продолжает яростно сопротивляться.

В настоящее время послы строка за строкой изучают юридические тексты, а обсуждения запланированы на четверг, пятницу и даже воскресенье.

Цель - разрешить как можно больше вопросов до того, как лидеры ЕС соберутся на решающий саммит 18 декабря, где они будут решать, как собрать 90 миллиардов евро для удовлетворения бюджетных и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы.

Позиция Бельгии

Бельгия, как главный хранитель средств, продолжает сопротивляться репарационному кредиту. Она подала десятки страниц поправок к юридическим текстам, по словам дипломатов, знакомых с процессом. Эти поправки, которые не подлежат огласке, усложняют и без того весьма сложное и деликатное дело.

В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер усомнился в целесообразности этого положения и в наличии чрезвычайной экономической ситуации для его оправдания.

"Это деньги из страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", - сказал де Вевер, выступая перед журналистами в бельгийском парламенте. "Это все равно что вломиться в посольство, вынести всю мебель и продать ее".

В ответ на критику представитель Комиссии заявил, что "разумно" утверждать, что война России вызвала шок в европейской экономике в целом, и поэтому применение статьи 122 имеет юридическое основание.

"Если вы посмотрите на то, какой была бы ситуация без войны, вы, несомненно, увидите более благополучную экономическую ситуацию в Европе", - сказал представитель Комиссии.

Три условия

Хотя Бельгия не скрывает своего неприятия репарационного займа, она готова дать свое благословение, если будут выполнены три ключевых условия, сказал де Вевер в среду.

Первое условие - полное взаимное распределение рисков между всеми странами-членами.

Комиссия предложила разделить гарантии на два транша по 105 миллиардов евро каждый, чтобы покрыть 210 миллиардов евро российских активов, находящихся на территории ЕС. Однако Бельгия стремится к более широкому охвату любых возможных событий, таких как судебные решения.

В частном порядке дипломаты говорят, что сумма покрытия может превысить 210 миллиардов евро и будет объединена в один транш, чтобы снять озабоченность Бельгии. Однако перспектива предоставления бессрочных гарантий, за которую выступает де Вевер, считается неосуществимой.

Второе условие - гарантии ликвидности для Euroclear, брюссельской организации, в которой хранятся 185 миллиардов евро из иммобилизованных российских активов. Бельгия опасается, что в случае преждевременного освобождения активов Euroclear не сможет выполнить свои юридические требования к российскому Центральному банку и будет привлечена к ответственности за нарушение договора.

Однако запрет, предусмотренный статьей 122, делает преждевременное освобождение практически невозможным.

В качестве дополнительной гарантии Комиссия заявила, что будет предоставлять кредиты государствам-членам, которые не смогут быстро собрать средства для погашения своих гарантий, если они будут активированы. (Европейский центральный банк решительно отказался предоставить такую поддержку ликвидности).

Третье условие Бельгии - полное распределение бремени, что означает объединение активов на сумму 185 миллиардов евро, хранящихся в Euroclear, и 25 миллиардов евро, хранящихся в частных банках Франции, Германии, Швеции и Кипра, а также Бельгии.

Хотя предложения Еврокомиссии направлены на мобилизацию всей суммы в 210 миллиардов евро, остается неясным, насколько Франция, владеющая примерно 18 миллиардами евро, готова на это пойти. Конфиденциальность и секретность - священные принципы в банковском секторе.

Елисейский дворец не ответил на просьбу Euronews о комментарии.

Де Вевер предупреждает, что если эти три критерия не будут соблюдены, и ЕС все равно пойдет на предоставление репарационного кредита, Бельгия подаст судебный иск.

"Если будет принято решение, которое, по моему мнению, явно противоречит законности, не имеет смысла и сопряжено с очень большими рисками для нашей страны, тогда нельзя ничего исключать", - сказал премьер.

В четверг министр бюджета Винсент Ван Петегем заявил, что страна будет "очень конструктивной" на переговорах, но не согласится на "любой безрассудный компромисс".

Дипломаты признают: переиграть Бельгию политически невозможно. Если её оговорки сохранятся, ЕС может попытаться выпустить совместный долг на 90 млрд евро, но Венгрия наверняка наложит вето».