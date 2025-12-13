В Алматы ожидается ухудшение качества воздуха

CentralAsia (KZ) - Синоптики предупредили о повышенном уровне загрязнения атмосферного воздуха в Алматы 13 декабря. Об этом сообщили казахские СМИ со ссылкой на данные «Казгидромета».

Согласно информации метеорологов, в городе прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Такие условия представляют собой сочетание краткосрочных погодных факторов — штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии, которые способствуют накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

В связи с этим жителям города рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения. Людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при выходе на улицу советуют иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

