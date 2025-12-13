Бывшего президента Боливии заключили под стражу на 5 месяцев

- Азия и мир, политика
- 17:10, 13 декабря 2025
- Просмотров: 634
CentralAsia (CA) - Суд Боливии постановил оставить бывшего президента страны Луиса Арсе под стражей сроком на пять месяцев в ожидании суда по делу о коррупции. Об этом 13 декабря сообщило издание ABC.
Решение было принято спустя два дня после задержания 62-летнего политика. В пятницу судья вынес постановление о его содержании под стражей в ходе виртуального судебного заседания.
Луис Арсе, лидер партии «Движение к социализму», был избран президентом Боливии в 2020 году и покинул свой пост месяц назад после победы на выборах первого за почти два десятилетия политика правого крыла. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и финансовых махинациях, которые он категорически отрицает.
В случае признания виновным Арсе может быть приговорён к лишению свободы сроком до шести лет. По данным СМИ, дело экс-президента может привести к росту политической напряжённости в стране, учитывая его влияние и поддержку среди сторонников левых сил.