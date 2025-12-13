экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывшего президента Боливии заключили под стражу на 5 месяцев

CentralAsia (CA) -  Суд Боливии постановил оставить бывшего президента страны Луиса Арсе под стражей сроком на пять месяцев в ожидании суда по делу о коррупции. Об этом 13 декабря сообщило издание ABC.

Решение было принято спустя два дня после задержания 62-летнего политика. В пятницу судья вынес постановление о его содержании под стражей в ходе виртуального судебного заседания.

Луис Арсе, лидер партии «Движение к социализму», был избран президентом Боливии в 2020 году и покинул свой пост месяц назад после победы на выборах первого за почти два десятилетия политика правого крыла. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и финансовых махинациях, которые он категорически отрицает.

В случае признания виновным Арсе может быть приговорён к лишению свободы сроком до шести лет. По данным СМИ, дело экс-президента может привести к росту политической напряжённости в стране, учитывая его влияние и поддержку среди сторонников левых сил.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com