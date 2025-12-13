Эрдоган и Путин договорились о встрече в скором времени

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу в Ашхабаде на полях форума, посвященного Международному году мира и доверия. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам Эрдогана, встреча с российским лидером прошла в конструктивной и содержательной атмосфере. Он отметил, что стороны провели «очень успешную, плодотворную и всеобъемлющую беседу». Турецкий президент подчеркнул, что пригласил Владимира Путина посетить Турцию в любое удобное для него время, и стороны договорились о необходимости проведения встречи в кратчайшие сроки. В ответ, как сообщил Эрдоган, российский лидер заявил, что выполнит данное обещание. Турецкая сторона рассчитывает, что визит состоится в ближайшее время.

Эрдоган также отметил, что отношения между Москвой и Анкарой не строятся на краткосрочных интересах, а опираются на глубокие исторические связи, прочную дипломатическую базу и взаимное доверие.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что значительная часть переговоров была посвящена ситуации вокруг конфликта на Украине и вопросам его мирного урегулирования. По его словам, президент России хорошо осведомлен о позиции Турции по данному вопросу. Анкара, как подчеркнул Эрдоган, считает, что этот конфликт должен был завершиться значительно раньше, и открыто заявляет об этом всем своим партнерам.

Президент России Владимир Путин в пятницу находился в Ашхабаде с рабочим визитом. Он принял участие в форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В рамках визита Владимир Путин также провел ряд двусторонних международных встреч, включая переговоры с президентами Турции, Ирана и Туркменистана, а также с премьер-министром Пакистана.