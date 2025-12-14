экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генеральный секретарь ОТГ Омуралиев принял участие в форуме в Ашхабаде

CentralAsia (TM) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который состоялся 12 декабря 2025 года в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Форум объединил глав государств — членов ОТГ и других стран, высокопоставленных представителей правительств, международных организаций, а также широкую международную аудиторию. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов укрепления мира, доверия и международного сотрудничества.

В ходе форума было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана является значимой исторической вехой, отражающей три десятилетия последовательной приверженности страны принципам нейтралитета, мирного сосуществования и диалога. Данная политика продолжает служить международно признанным примером конструктивной дипломатии.

В рамках программы форума генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев вместе с главами государств и правительств, участвующими в мероприятии, посетил Монумент нейтралитета в Ашхабаде и принял участие в церемонии, приуроченной к юбилейной дате.

 

