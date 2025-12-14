ЕБРР одобрил пакет финансирования для нового банка-партнера в Монголии

ЕБРР предоставляет до $20 млн новому банку-партнеру в Монголии.

Банк «Голомт» будет использовать средства для поддержки молодежного и женского предпринимательства.

Ограничение объема торговли поможет стимулировать экспортно-импортные операции.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает развитие бизнеса, принадлежащего или возглавляемого молодыми людьми или женщинами-предпринимателями в Монголии, а также содействует экспортно-импортным операциям частных компаний, предоставляя пакет финансирования в размере до $20 млн (€17.2 млн) третьему по величине коммерческому кредитору страны, банку «Голомт».

Данное финансирование состоит из следующих трех элементов:

Старший кредит в размере до $12 млн (€10.3 млн) предоставлен в рамках программы ЕБРД «Женщины в бизнесе» (WiB) для Центральной Азии, которая поддерживается Инициативой по финансированию женщин-предпринимателей. До $6 млн (€5.17 млн) из этих средств будут направлены на инвестиции в цифровые решения.

Старший кредит в размере до $8 млн (€6.9 млн) в рамках программы ЕБРД «Молодежь в бизнесе» (YiB) в Центральной Азии, предназначенный для микро-, малых и средних предприятий (МСП), возглавляемых или принадлежащих молодым людям в возрасте до 35 лет.

В рамках Программы содействия торговле (TFP) ЕБРР установлен лимит торгового финансирования для банка «Голомт». Это позволит частным отечественным предприятиям импортировать необходимые товары, услуги и оборудование, а также экспортировать свою продукцию.

Программа TFP поддерживает международную торговлю в страны, из стран и между странами, в которых работает ЕБРД, включая Монголию. В рамках Программы торгового финансирования (TFP) ЕБРР предоставляет гарантии международным банкам-гарантам, принимая на себя политические и коммерческие риски платежей по международным торговым операциям, осуществляемым банками в этих странах. TFP также укрепляет местный потенциал в области торгового финансирования и соблюдения нормативных требований, а также повышает квалификацию в сфере торгового финансирования.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии почти €2.55 млрд в рамках 160 проектов. Около 90 процентов этих средств было использовано для поддержки компаний частного сектора.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

