Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже введением новых торговых пошлин в случае продолжения боевых действий между двумя странами. Об этом он заявил 13 декабря в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он уже использовал угрозу тарифов как инструмент давления для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

«Я только что, 10 минут назад, применил пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - сообщил президент США, комментируя телефонный разговор с лидерами обеих стран.

Трамп добавил, что тарифная политика остается одним из ключевых инструментов его внешней политики, добавив, что для него было бы «ужасно», если Верховный суд США признает часть введённых им пошлин незаконными.

Ранее сообщалось о возобновлении боестолкновений вдоль границы между Таиландом и Камбоджей.