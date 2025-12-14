экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США подняли в небо два истребителя F-16 из-за атаки в Пальмире

CentralAsia (CA) -  США подняли в небо два истребителя F-16 после нападения на сирийско-американский патруль в районе города Пальмира. Об этом 13 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, атака произошла в момент, когда подполковник Вооружённых сил США проводил встречу с представителем Министерства внутренних дел Сирии. Патруль обеспечивал охрану переговоров, в ходе которых обсуждались вопросы противодействия террористической группировке «Исламское государство».

Как уточняет WSJ, после нападения американская сторона подняла в небо над Пальмирой два истребителя F-16. В свою очередь телеканал Syria TV сообщил, что США также задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб.

Согласно имеющейся информации, нападавший открыл огонь из пулемёта и был ликвидирован сирийскими военнослужащими на месте происшествия.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что в результате инцидента в Пальмире погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Все трое были эвакуированы американскими вертолётами на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф, расположенном примерно в 250 километрах от Дамаска.

