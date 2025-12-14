В Казахстане из-за циклона ожидается ухудшение погоды

CentralAsia (KZ) - На Казахстан в ближайшие дни обрушится мощный циклон, который существенно ухудшит погодные условия по всей стране. Об этом сообщили СМИ Казахстана со ссылкой на синоптиков РГП «Казгидромет».

По данным метеорологов, морозный антициклон, определявший погоду в последние дни, покидает территорию республики. На смену ему приходит активный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в период с 13 по 15 декабря 2025 года.

Циклон принесет снег и дождь, гололед и метели практически во все регионы Казахстана. В ряде областей прогнозируются сложные метеоусловия.

Сильное влияние стихии, по уточнению синоптиков, ожидается в западных, северных и центральных регионах страны. Здесь скорость ветра может достигать порывов до 30 метров в секунду и более.

