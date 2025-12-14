Из-за стрельбы на Сиднейском пляже пострадали 13 человек

- Азия и мир, происшествия
- 15:47, 14 декабря 2025
- Просмотров: 466
CentralAsia (CA) - В результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее госпитализированы 13 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы.
«Тринадцать человек доставлены в больницу после стрельбы на пляже Бондай в Сиднее», — говорится в сообщении агентства.
Ранее местные СМИ сообщали о возможной гибели до 10 человек, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Ранее портал news.com.au со ссылкой на источники сообщил, что в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции. По предварительным данным издания, один из подозреваемых в стрельбе был ликвидирован, еще один — ранен и задержан.
Позднее полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила на своей странице в социальной сети X, что в связи с происшествием на пляже Бондай под стражей находятся два человека.
Обстоятельства стрельбы и точное число пострадавших и погибших уточняются. Правоохранительные органы продолжают расследование.