Монголы показали класс по латине. Единственные представители Азии, монгольские команды заняли 3-е и 4-е места на ЧМ. Видео

Танец в латиноамериканском стиле «Чингисхан» команды Moon Dance завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Винер-Нойштадте, Австрия.

Успешное выступление Moon Dance на чемпионате мира — это величайшее достижение монгольской танцевальной команды на сегодняшний день.

Монгольские танцевальные коллективы Moon Dance и Star были единственными азиатскими командами на Чемпионате мира по латиноамериканским танцам.

13 декабря 2025 года в Винер-Нойштадте (Австрия) завершился Чемпионат мира по формейшн WDSF (латиноамериканская программа). В этом году в нем приняли участие 20 команд из 11 стран.

В финале наши команды Moon Dance и Star заняли 3-е и 4-е места, показав тем самым лучший результат за всю историю монгольских спортивных танцев. Выступление монголов было встречено бурными овациями австрийских зрителей, которые аплодировали нашим танцорам стоя.

Немецкая команда Grün-Gold-Club Bremen завоевала золотую медаль чемпионата. Австрийская команда HSV Zwölfaxing A-Team заняла второе место. Украинская команда Adagio оказалась на пятом месте.

Монгольские танцоры обошли команду Sportunion FTSC Perchtoldsdorf - A Team из Австрии, команду Double V A Team из Нидерландов, команду XS Latin Cambridge A Team из Великобритании и команду Finezja Slawno из Польши.

Согласно информации Всемирной Федерации Танцевального Спорта (WDSF), результаты чемпионата мира по латиноамериканским танцам следующие:

Финал

1. Grün-Gold-Club Bremen (Германия)

2. HSV Zwölfaxing A-Team (Австрия)

3. Moon Dance (Монголия)

4. Star (Монголия)

5. Blau-Weiss Buchholz (Германия)

6. Аdagio (Украина)

1/2 финала

7. Sportunion FTSC Perchtoldsdorf - A Team (Австрия)

8. Double V Ar (Нидерланды)

9. XS Latin Cambridge A Team (Великобритания)

10. Finezja Slawno (Польша)

11. XS Latin Cambridge B Team (Великобритания)

12. Intense (Украина)

13. Double V B (Нидерланды)

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

