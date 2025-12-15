Посол США посетил Бюро по борьбе с коррупцией и выступил с речью

Монгольское антикоррупционное агентство и Госдеп США реализуют проект «Институциональная целостность и прозрачность Монголии».

12 декабря 2025 года в Антикоррупционном агентстве состоялась церемония открытия второго этапа проекта «Институциональная честность и прозрачность Монголии» (MINT).

Выступление посла Ричарда Л. Буангана на презентации второго этапа проекта «Монгольская институциональная целостность и прозрачность (MINT)».

«Доброе утро, уважаемые гости, коллеги и представители правоохранительных органов.

Для меня большая честь приветствовать вас на запуске второго этапа проекта «Институциональная целостность и прозрачность в Монголии». Сегодняшний день знаменует собой важный шаг вперед в нашем общем стремлении к укреплению надлежащего управления и продвижению прозрачности в Монголии.

Я хотел бы поблагодарить Международную организацию по праву развития за организацию этого мероприятия и отметить лидерские качества заместителя генерального прокурора Монголии Чинбата Максима и заместителя главы Независимого органа по борьбе с коррупцией Монголии Азжаргала Гаваасурэна. Ваша преданность борьбе с коррупцией имеет решающее значение для укрепления общественного доверия и развития демократических институтов Монголии.

Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке Международного бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США. Соединенные Штаты, через INL, гордятся сотрудничеством с Монголией в деле укрепления институциональной целостности и прозрачности.

Коррупция остается одной из самых распространенных форм преступности. Она подпитывает транснациональную преступность, растрачивает государственные ресурсы, дестабилизирует общества и подрывает надлежащее управление. Авторитарные режимы все чаще используют коррупцию в качестве оружия для удержания власти и подрыва демократии как внутри страны, так и за рубежом.

Этот проект второго этапа является частью наших более широких усилий по укреплению способности стран к международному сотрудничеству в целях содействия надлежащему управлению. Эти усилия включают инициативы по наращиванию потенциала, направленные на международное правовое сотрудничество, взаимную правовую помощь, расследование сложных дел, возврат активов и развитие многонациональных сетей практикующих юристов. Эти связи и сети приносят пользу Монголии, а также помогают правоохранительным органам США в борьбе с преступными схемами, связанными с Соединенными Штатами.

Я надеюсь, что этот проект окажет существенное влияние на ситуацию в Монголии, укрепит верховенство права и заложит основы справедливости и подотчетности для всех.

Спасибо всем за участие в сегодняшней встрече. Я с нетерпением жду презентаций и продолжения нашего сотрудничества в деле повышения честности и прозрачности в Монголии».

В 2021 году Международное бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США запустило новый трехлетний проект «Институциональная целостность и прозрачность в Монголии», целью которого является снижение уровня коррупции в Монголии путем предотвращения, расследования и судебного преследования коррупционных дел. Первый этап проекта начался 22 марта 2022 года в Улан-Баторе. 12 декабря 2025 года в Антикоррупционном агентстве состоялась церемония открытия второго этапа проекта «Институциональная честность и прозрачность Монголии» (MINT).

Татар С.Майдар

