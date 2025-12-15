Южная Корея открыла в Улан-Баторе центр сотрудничества в области редких металлов

CentralAsia (MNG) - Министерство промышленности и торговли Южной Кореи объявило в пятницу об официальном открытии в Монголии центра сотрудничества в области редких металлов, цель которого — помочь этой восточноазиатской стране повысить промышленную ценность своих запасов редкоземельных металлов.

Согласно заявлению Министерства торговли, промышленности и ресурсов, центр, расположенный на территории Университета науки и технологий в Улан-Баторе, столице Монголии, начнет свою работу в пятницу (сегодня).

Этот центр был создан в рамках официального проекта Сеула по оказанию помощи развитию Монголии.

Согласно заявлению министерства, проект будет посвящен изучению редкоземельных металлов в стране, таких как вольфрам, молибден и литий, а также предоставлению технической подготовки в области переработки и рафинирования с целью помочь Монголии повысить добавленную стоимость своих ресурсов редких металлов.

Министерство заявило, что центр поможет двум странам заложить основу для двустороннего сотрудничества в области критически важных минеральных ресурсов, что, как ожидается, будет способствовать стабилизации цепочки поставок в Корее в долгосрочной перспективе.

Татар С.Майдар

